Forsøkte å stå imot ubeseiret topplag

Landsås tapte 6-27 for Rognan i 3.-divisjon lørdag. For første gang slapp Landsås inn færre enn 40 mål, i fjor ble det henholdsvis 46 og 41 på borte- og hjemmebane, mot den seiersvante motstanderen. At det ikke ble mer enn 27 denne gang var mest takket være førstemålvakt Kristine Jonassen, som vartet opp med en rekke redninger. Også Henriette Hammer stoppet skudd da hun fikk prøve seg mot slutten av begge omgangene.

Deler på oppgaven

– 27 baklengs er vi ganske fornøyde med. Det var langt verre sist sesong, sier Jonassen.