Fikk svar fra ordføreren: – Tett samarbeid for å optimalisere ny idrettshall

Det er ambisjonsnivået til Harstad kommune i arbeidet med ny idrettshall i tilknytning til bygging av videregående skole på Seljestad, opplyste ordfører Kari-Anne Opsal på spørsmål fra Høyres Nina Dons-Hansen i kommunestyret fredag.

Kommunestyret positiv til ny idrettshall Rådmannen skal utrede dobbelthall, men det krever et samarbeid med turnforeningen.

Dons-Hansen etterlyste status for arbeidet, og ville vite om kommunen er involvert i prosessen videreutvikling av skøytebanen i Kanebogen. Høyre-politikeren ønsket også status for utarbeidelsen av ny kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, og om dette arbeidet innvirker på prosessen med ny idrettshall.