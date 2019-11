I mer enn tre sesonger har svenske Karl (33) ventet på å få sjansen. I bunnkampen må han stenge buret

sport

Sisteskansen Karl Höijer har vært lojal siden han i 2016 ble presentert som ny spiller for Harstads eliteserielag i innebandy. Det skulle faktisk gå to og et halvt år før han fikk sin første kamp på toppnivå i Norge i nest siste serierunde forrige sesong. I år har han vært på banen i halvparten av oppgjørene, og lørdag er det 33-åringen som må stenge målet i bunnoppgjøret mot Sandnes.

Tålmodig

– Da jeg flyttet til Harstad i 2016 var målet å få trene med eliteserielaget, og eventuelt være med på kamper. Lenge ble det med spill for andre- og tredjelaget, sier Höijer.