Får fornyet tillit som trener i TIL. Går løs på sin fjerde sesong

Han er ansatt i TIL-akademiet, og har sammen med Mikael Raimo Johnsen fått ny kontrakt som strekker seg ut 2020. 26-årige Jensvold Markussen går dermed inn i sitt fjerde år i TIL-systemet.

Tidligere elitespiller i innebandy

– Jeg trener de yngste guttene i TIL D og syns det er utrolig artig. Det er en fantastisk gjeng som kun tenker på fotball og det finnes ikke en bedre jobb. Jeg er heldig som får jobbe så tett på flott ungdom som følger drømmen sin. For dem, er jeg er av de viktigste for at de skal nå drømmene sine, sier Jensvold Markussen til til.no.

I Harstad er han kanskje mest kjent som tidligere eliteseriespiller i innebandy. Han har 19 kamper på toppnivå, og har spilt en rekke oppgjør i 1.-divisjon.

I fotball var han knyttet til Fotballklubben Landsås før ferden gikk videre til Tromsø.

Godt samspill

I TIL setter han pris på nærheten mellom akademi og a-lagets støtteapparat.

– Jeg tror at vi er en av de beste klubbene på samarbeid mellom akademiet og A-laget, for vi er omtrent vegg i vegg med dem og vi får alltid innspill om vi ønsker det, sier Jensvold Markussen.

Overfor til.no sier han seg tilfreds med oppgavene og utfordringene trenergjerningen gir i TIL. Foreløpig uttrykker han ikke ambisjoner om å få oppdrag på et høyere nivå.

- Jeg er ekstremt fornøyd der jeg er nå, så får vi ta det litt som det kommer, sier Jensvold Markussen.