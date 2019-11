Emilie kan bli toppseriespiller

sport

Ibestad-kvinnen, som kan se tilbake på tre sesonger som Medkila-spiller, har vært med på en formidabel opptur med Fløya denne sesongen. For det viste seg at det var Tromsø-laget som satte seg selv i førersetet i forhold til en topplassering. Da årets 1.-divisjonssesong var over, kunne ingen gi laget hard konkurranse i kampen om seriemesterskapet.

– Vi har forandret på årets målsetting flere ganger denne sesongen, og har gjort noen solide innsatser. Og når vi først er i posisjon til å utfordre om en plass i toppserien, så er vi naturlig nok innstilte på at dette skal gå veien, sier Kristiansen.