Frustrerende opplevelse

Marchus Kajander er midlertidig flyttet hjem fra Harstad til Ørsnes utenfor Kabelvåg. Det er usikkert hvor lenge han blir værende der, kanskje fram til neste høst. Helt sikkert er det at han ikke kommer tilbake til Harstad, og at han ikke skal spille for HIL.

– Mange forskjellige klubber kan være aktuelt. Jeg gleder meg allerede til å spille fotball igjen, forhåpentlig på et høyest mulig nivå. Men jeg kommer ikke til å spille for HIL. Det er klubben og jeg enige om, sier Kajander, og sistnevnte bekreftes av sportslig leder Dag-Jøran Olsen i HIL.