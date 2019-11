Vant i norgescupdebuten

sport

17-åringen fra Harstad Skiklubb, som konkurrerer i klasse yngre junior, fikk hele sin fjorårssesong ødelagt av kragebeinsbrudd like før sesongstart. Derfor var han aldri å se på resultatlistene i fjorårssesongen. Men det har han tydeligvis tenkt å gjøre noe med i vinter. For 17-åringen fra Harstad Skiklubb kunne ingen skubbe seg på da han sesongdebuterte under årets første renn i juniornorgescupen. Det gikk av stabelen i svenske Falun lørdag.

– Jeg har trent hardt for å komme tilbake etter fjorårssesongen. Da er det også artig å se at treningen har gitt resultater, sier Skillingstad.