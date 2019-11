Kruttsterk sesongdebut

sport

For da 18-åringen sto klar på startstreken for å gjennomføre sin 10 kilometer fristil, var hun viss på at det var et skikkelig lag av ulver som skulle ut for å konkurrere i samme øvelse. Ikke bare var dette et renn hvor juniorlandslagsløpere fra Polen, Russland og Kasakhstan sto på startstreken. De var også opptil to år eldre enn løperen fra Medkila Skilag. Men det affiserte ikke Hansen. Hun gikk respektløst til verks, og kunne se at hun passerte målstreken som åttende raskeste juniorkvinne i Muonio søndag.

– Det er veldig godt å være i gang med sesongen. Spesielt morsomt er det også når jeg følte at det gikk såpass bra, sier Hansen.

Åttendeplass

Hun var tidlig høyt oppe på resultatlistene, og holdt farten godt oppe inn mot mål. Da hun passerte målstreken viste det seg at hun gikk inn til en sterk åttendeplass.

– Alt i alt så følte jeg at dette ble en ganske bra sesongåpning. Konkurransen var knallhard og farta på skiene blir nok høyere utover i sesongen. Men jeg er godt fornøyd med å være den beste norske junioren og den nest beste 18-åringen i feltet, sier Hansen om konkurransen, som ble vunnet av latviske Patricija Eiduka.

Hun legger ikke i mellom at distanse og stilart passet som hånd i hanske i dag.

– Klassisk er på ingen måte noen krise, og en disiplin som jeg prøver å forbedre for egen del. Men skøyting er favorittdisiplinen, sier Hansen.

Norgescup-mål

18-åringen har norgescupen som sitt mål denne sesongen.

– Det dreier seg ikke om spesielt klare mål. Men junior-NM på Beitostølen i mars blir spennende. Så gjelder det ellers å fokusere på prestasjoner i norgescupen. Her er målet å ligge på et jevnt høyt nivå, sier Hansen.

Medkila Skilag-løperen er ved godt mot etter at hun også har fått godt svar på utvikling gjennom sier testresultater før sesongen.

– Mest av alt er jeg glad for å være i gang med sesongen. Neste renn er i Nordreisa, så blir det renn stort sett hver helg framover, sier Hansen.

Ida Storjord Tovås fra Fjell Skilag ble nummer 18, mens Herborg Skjelle tok 29.-plassen.