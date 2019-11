Taktisk briljant trepoenger

sport

Det sier angriperen Linards Scegolevs etter at latvieren har vært en viktig grunn til at Harstad hentet hjem en meget viktig seier lørdag ettermiddag. Den latviske angriperen sørget for å være sist på fire av gjestenes ti skåringer i 10-6-seieren mot Vålerenga.

– Etter en treg start så gikk dette vår vei, sier Scegolevs etter å ha vist at han ettertrykkelig vet hvor målet står.