Erfarne spillere med positive signaler: Vil spille HIL opp igjen

Sju sentrale og erfarne spillere gir alle beskjed om at de trolig er med i 4.-divisjon for å hente fart til å sende HIL tilbake til 3.-divisjon raskest mulig.

Sportslig leder Dag-Jøran Olsen er optimistisk med tanke på å beholde den lokale grunnstammem i laget.

– I samtaler med oss gir de aller fleste signaler om å være med på å spille oss opp igjen, sier Olsen.

Lojal

Målvakt Sulejman Sulejmanovic, forsvarerne Emil Kajander og Oskar Alvereng, midtbanetriooen Kåre Harald Arntsen, Stian Johansen og Jakob Klæboe Pedersen og toppskårer Thomas Skoglund Windstad er blant disse.

Overfor Harstad Tidende bekrefter disse sju at sjansene er store for at de ikler seg HIL-fargene også i 2020.

– Jeg er lojal siden klubben har opptrått korrekt overfor meg. Så lenge ikke familien flytter fra Harstad, er jeg mest sannsynlig HIL-spiller, sier målvakt Sulejmanovic, som har vært den mest stabile spilleren i a-troppen og har spilt 84 av de siste 85 kampene siden han ble førstevalget.

Eldtemann i troppen, Kåre Harald Arntsen, har spilt for a-laget siden debuten i 2001. Han er innstilt på enda en sesong.

– Kort fortalt har jeg gitt uttrykk for at jeg kan tenke meg å være med videre, sier Arntsen, som neste sesong kan passere 300 a-kamper.

Forsvarsspillerne Oskar Alvereng og Emil Kajander blir å se i gult og sort.

– Jeg skal være med neste sesong, sier Kajander.

– Jeg ønsker å være med dersom det legges til rette med tanke på familie og jobb, samt at det er gode sportslige rammer for kommende sesong. Med andre or kommer jeg til å si ja uansett, sier Alvereng med et lurt smil.

Forbehold

Anvendelige Stian André Johansen sier det er vanskelig å svare 100 prosent enn så lenge trenerspørsmålet er uavklart.

– Men jeg har sagt at jeg ønsker å bidra til å hjelpe HIL opp igjen, sier Johansen.

Spissen Thomas Skoglund Windstad tar et lite forbehold knyttet til at en skriftlig avtale ikke er på plass.

– Jeg er interessert i å bli med videre, ja, bekrefter spissen, som har bokført 30 skåringer på 82 kamper i sine to perioder i HIL.

Midtbanespiller Jakob Klæboe Pedersen er blitt linket til andre klubber, og tok også en pause fra sommeren til noen få serierunder gjensto.

– Jeg har vært i kontakt med to-tre andre klubber opp i divisjonene, og må se det litt an. Per nå står jeg i HIL, sier Klæboe Pedersen.

Fra før et det kjent at argentineren Ivan Moran vil tilbake. Det samme skal gjelde serbiske Predrag Milakovic og kroatiske Marijan Imeri. Trioen kom til mot slutten av sesongen.

– De ønsker å revansjere nedrykket. Vi har ikke tatt standpunkt med tanke på disse tre. Skal de spille for oss, må de finne seg jobb i Harstad, sier Olsen.