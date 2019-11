Hushovd glemmer aldri finalen i 2013: – Ett av mine store øyeblikk i karrieren

sport

11. august 2013: Midtveis i den 800 meter lange stigningen opp Ramsundet forsøker Thor Hushovd å komme i kapp Paul Martens. Den norske rytteren vet at han må forbi; ikke bare for å vinne etappen, men også for å ta sammenlagtseieren i den første utgaven av Arctic Race of Norway. Ved krysset mellom Skolegata og Samagata er målstreken. Hushovd føler han blir båret fram, og klarer å hente fram ekstra krefter.

Det holder. Så vidt. Og det er akkurat nok.

Oppfordring

Seks år og tre måneder senere er Hushovd tilbake i nord. Denne gang for å presentere de fire etappene, som inneholder en ny finale i Harstad i 2020. Han håper den blir like spesiell som sju år tidligere.

– Det var fantastisk i 2013, og en sjeldent god stemning. Egentlig hele veien fra start i etappene, men spesielt langs rundløypa før målgang var det enormt mange mennesker, og bare positive folk, sier Hushovd.

– Jeg håper harstadværingene igjen støtter opp om finalen, at det står mennesker hele veien inn til sentrum og i sentrum. Tross alt er det verdenseliten som besøker byen for å konkurrere rett utenfor hjemmene til de som bor der. Min oppfordring er at alle tar del i folkefesten. Det trenger vi som arrangerer og de trenger de som sykler. Arctic Race of Norway er blitt en internasjonal sykkelfest, skapt av positiv galskap, som vi sammen må ta vare på, sier Hushovd.

Båret fram

2013 var ikke det helt store for Grimstad-mannen. Han fikk ikke sykle Tour de France fordi toppresultatene uteble. Heller ikke året i forveien var bra for verdensmesteren fra 2010.

I Harstad var millimeterne på hans side. Hushovd er takknemlig seks år senere. Han vant ikke alene, sier han selv. Jobben gjorde han sammen med de 30.000 tilskuerne, som ble estimert på etappen.

– Jeg hadde ikke prestert på lenge, men denne augustdagen i Harstad overpresterte jeg. I rundene før mål ble jeg vanvittig motivert av folkene som sto langs veien. De ropte og skrek for å løfte meg fram. Jeg kunne ikke skuffe dem, og klarte å ta ut alt av min kapasitet og dro det i land.

Hushovd vant ikke bare etappen, men spurtsekundene ga også sammenlagtseier ettersom Kenny van Hummel i ledertrøya rullet over mål på femteplass.

Her skal Arctic Race avgjøres i august neste år – Ei beinhard avslutning, sier Thor Hushovd om rundløypa før målgang i Harstad på neste års ritt.

– Det var en ekstremt god følelse, og definitivt ett av de store øyeblikkene i min karriere når jeg ser tilbake på den. Jeg har vært med på en del, så det sier litt.

I tillegg til VM-gullet har Hushovd vunnet poengtrøya i Tour de France to ganger, og han har ti etappeseirer i rittet, tre etappeseirer i Spania rundt og én etappeseier i Italia rundt.

Kreative, entusiastiske og stolte

Hushovd har vært ambassadør for rittet siden starten i 2013, og har fra i sommer fått med proffsyklist Gunn-Rita Dahle Flesjå i denne rollen. Hushovd gleder seg til fjerde etappe og finalen 9. august neste år.

– Finalene er spesielle, men Arctic Race of Norway generelt er et unikt ritt nettopp på grunn av den gode stemningen. Uansett sted rittet besøker eller passerer, om det er store eller små byer, bygder, tettsteder eller enkeltstående hus og hytter, kommer folk ut for å se syklistene. Det er kreativitet, entusiasme og stolthet blant publikum, som sørger for at noe skjer over alt.

Ambassadøren er ikke redd for at nyhetens interesse er over, og at folk flest skal gå lei av Arctic Race.

– Tour de France går inn i sin 107. utgave neste år. Franskmenn blir aldri lei. De blir bare mer og mer stolte av å vise fram landet sitt. Det samme gjelder for Arctic Race. Alle forstår hvor viktig det er for landsdelen, og rittet blir bare bedre og bedre for hvert år. Også statusen internasjonal øker. Jeg spår at Arctic Race har en stor fremtid, sier Hushovd.