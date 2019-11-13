Disse spillerne skal på sonesamling onsdag

Noen endringer i troppene, som spillerutvikleren i fotballkretsen har kalt inn til samling denne uka:
Sonesamling jenter 2004/2005
Trenere: Tommy Myrland og Ted Pedersen
|Spiller
|Posisjon
|Klubb
|Amalie Hay 05
|Back/spiss
|Medkila
|Frøya Søreng 05
|Back
|Medkila
|Sunniva Maria Haukebøe 05
|Spiss
|Santor
|Alexandra Marie Olsen 05
|Midtstopper
|Santor
|Sanne Amalie Hammer 04
|Midtstopper
|Santor
|Helena Nyborg 04
|Kant
|Kilkam
|Kristine Haukebøe 04
|Venstre back/kant
|Kilkam
|Synne Markussen 05
|Midtbane
|Kilkam
|Helene Hokland Torvund 05
|Forsvar/midtbane
|Kilkam
|Nora B Hansen 05
|Forsvar
|Kilkam
|Martine Kildal 05
|Keeper
|Kilkam
|Rebecca Offerdal 05
|Forsvar/midtbane
|Kilkam
|Maria F. Norlunn 05
|Midtbane/forsvar
|Kilkam
|Andrea Pålsdatter Hunstad 04
|Back
|Medkila
|Frida Nordgård Larsen 04
|Høyre kant
|Medkila
|Helene Alsos Høglin 04
|Stopper/back
|Medkila
|Hanne Erika Thode Hansen 04
|Midtbane
|Medkila
|Lisa Valland 04
|Midtbane
|Medkila
|Amalie Lian 04
|Keeper
|Medkila
|Mathea Sivsdatter-Hermansen 04
|Midtbane/back
|Medkila
|Anne Hermo 04
|Spiss
|Medkila
|Hedda Wulff Larsen 04
|Back
|Medkila
|Kine Mortensen
|Back
|Medkila
|Olivia Anie Karlsen 05
|Spiss
|Medkila
Sonesamling gutter 2006
Trenere: Knut-Harald Nygård og Anders Høiland
|Spiller
|Posisjon
|Klubb
|Håkon Kildal
|Midtbane
|Landsås
|Edvard Roll
|Midtbane
|Landsås
|Kasper Wulff Iversen
|Midtbane/spiss
|Landsås
|Ade Oke
|Keeper
|Landsås
|William Kornbakk Sørensen
|Venstre back/kant
|Landsås
|Linus Tötterman
|Midtbane
|Landsås
|Gabriel Søvik
|Midtstopper
|Landsås
|Johannes Lund
|Høyre back
|Landsås
|Sindre Sandnes
|Spiss/kant
|Landsås
|Mikael Andreassen
|Kant/spiss
|Landsås
|Christoffer Torbergsen
|Ving/back
|Kilkam
|Noa Trane Paulsen
|Midtbane/stopper
|Kilkam
|Lars Jensen
|Keeper
|Kilkam
|Lukas Skarsteen Meltzer
|Midtbane
|Medkila
|Iver Bjørk Soltun
|Keeper
|Medkila
|Aleksander Gundersen
|Spiss
|Medkila
|Noah A. Jensen
|Midtbane
|Medkila
|Mathias Gangsaas Dinesen
|Back
|Medkila
|Erlend Pedersen
|Kant/back
|Medkila
|Heine Willysønn
|Venstre kant
|Medkila
|Wulff Rørvik Hundstad
|Harstad
|Jonas Nilsen
|Brage Trondenes