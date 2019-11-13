Innbrudd på Evenskjer

Disse spillerne skal på sonesamling onsdag

24 jenter og 22 gutter skal vise seg fram for trenerne til sonelagene for Sør-Troms.
sport

Noen endringer i troppene, som spillerutvikleren i fotballkretsen har kalt inn til samling denne uka:

Sonesamling jenter 2004/2005

Trenere: Tommy Myrland og Ted Pedersen

SpillerPosisjonKlubb
Amalie Hay 05Back/spissMedkila
Frøya Søreng 05BackMedkila
Sunniva Maria Haukebøe 05SpissSantor
Alexandra Marie Olsen 05MidtstopperSantor
Sanne Amalie Hammer 04MidtstopperSantor
Helena Nyborg 04KantKilkam
Kristine Haukebøe 04Venstre back/kantKilkam
Synne Markussen 05MidtbaneKilkam
Helene Hokland Torvund 05Forsvar/midtbaneKilkam
Nora B Hansen 05ForsvarKilkam
Martine Kildal 05KeeperKilkam
Rebecca Offerdal 05Forsvar/midtbaneKilkam
Maria F. Norlunn 05Midtbane/forsvarKilkam
Andrea Pålsdatter Hunstad 04BackMedkila
Frida Nordgård Larsen 04Høyre kantMedkila
Helene Alsos Høglin 04Stopper/backMedkila
Hanne Erika Thode Hansen 04MidtbaneMedkila
Lisa Valland 04MidtbaneMedkila
Amalie Lian 04KeeperMedkila
Mathea Sivsdatter-Hermansen 04Midtbane/backMedkila
Anne Hermo 04SpissMedkila
Hedda Wulff Larsen 04BackMedkila
Kine MortensenBackMedkila
Olivia Anie Karlsen 05SpissMedkila

Sonesamling gutter 2006

Trenere: Knut-Harald Nygård og Anders Høiland

SpillerPosisjonKlubb
Håkon KildalMidtbaneLandsås
Edvard RollMidtbaneLandsås
Kasper Wulff IversenMidtbane/spissLandsås
Ade OkeKeeperLandsås
William Kornbakk SørensenVenstre back/kantLandsås
Linus TöttermanMidtbaneLandsås
Gabriel SøvikMidtstopperLandsås
Johannes LundHøyre backLandsås
Sindre SandnesSpiss/kantLandsås
Mikael AndreassenKant/spissLandsås
Christoffer TorbergsenVing/backKilkam
Noa Trane PaulsenMidtbane/stopperKilkam
Lars JensenKeeperKilkam
Lukas Skarsteen MeltzerMidtbaneMedkila
Iver Bjørk SoltunKeeperMedkila
Aleksander GundersenSpissMedkila
Noah A. JensenMidtbaneMedkila
Mathias Gangsaas DinesenBackMedkila
Erlend PedersenKant/backMedkila
Heine WillysønnVenstre kantMedkila
Wulff Rørvik HundstadHarstad
Jonas NilsenBrage Trondenes