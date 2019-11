I rute inn mot årets langløpssesong

sport

Årsaken til at han forklarer dette, er at det ikke var tilfellet under forrige ukes treningsleir i Kroatia. Til tross for en god erfaring med fjorårets treningsleir, var ikke årets opphold noe som slo til for fullt.

– Jeg hadde bare et jevnt trykk i treningsarbeidet da. Derfor var jeg også nødt til å legge inn tre fridager like i etterkant av treningsleiren. Det hjalp, konkluderer kvæfjerdingen.

Tilbake i vanlig slag, er Vesterheim nå på treningsleir i Trysil med Hamar Skiklubb.

– Det er en god periode med trening som nå prioriteres. Så er det en formtopp som skal legges opp mot de tre konkurransene i Ski Classics-sirkuset.

Konkurransene starter opp med lagtempo 29. november i Livigno. 1.-desember går årets første individuelle renn av stabelen samme sted, mens fristilsrennet La Venosta i italia er siste punkt på programmet før juleferien.

– Første konkurranse blir likevel på Beitostølen om to uker. Da er det eneste målet mitt å slå Torgeir Sulen Hovland, sier Vesterheim.

Ivar Hjelvik