Gleder seg til å løpe i sitt første senior-VM

16-åringen fra Harstad er tatt ut til å representere Norge i verdensmesterskapet i parafriidrett allerede tre år før hun blir senior. Hun kan derfor sette kurs for Dubai med senkede skuldrer. Øverland skal til mesterskapet for å høste erfaring, og selvsagt for å gjøre sitt beste.

Mandag løper hun forsøksheat på 100 meter. En eventuell finale finner sted tirsdag ettermiddag.