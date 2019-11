Ubenyttet i landskamp

sport

Norge vant kampen 3-2, og Medkila-spiller Pålsdatter Hunstad var blant de seks ubenyttede reservene.

Kvæfjerdingen debuterte og spilte fra start da Norge tapte 0-2 for Belgia fredag. Hun fikk da ros fra landslagstrener Elise Brohagen, og Pålsdatter Hunstad hadde håpet å få vise seg fram fra en enda bedre side offensivt søndag.

På J15-nivå, som er det yngste landslaget, er det viktig for landslagsledelsen å få testet samtlige spillere på samlinger, og en rekke endringer ble gjort fra fredag til søndag. Blant annet hadde Norge to debutanter.

Neste tiltak for jentelandslaget er ei samling i Sarpsborg i februar. Der tas det både ut et landslag og et såkalt skyggelandslag. Disse skal igjen barberes til én tropp før samling på La Manga senere i samme måned.