Før jul får Harstad svar om sluttspillplassen er innen rekkevidde

Harstad tapte 5-12 for Oslo-klubben, som er ubeseiret på andreplass av eliteserietabellen etter helgens serierunde. Isolert sett et resultat som neppe imponerer, men likefullt et godkjent utfall fordi Harstad både manglet sin rutinerte førstemålvakt og fire utespillere som ellers er på banen.

Neste helg er det kamppause. Før de viktige bortekampene mot Akerselva og Vålerenga om snaut 14 dager, var det ikke verdt å ta sjanser med halvskadde spillere. I tillegg ønsket Harstad å teste spillere i troppen ut over de normale førstevalgene.