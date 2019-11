Motstanderen har 32 seirer på rad. Harstad vil bryte rekka

sport

TSI kommer til Harstad for å spille 3.-divisjonskamp i håndball, som sendes direkte på ht.no; den en av fire kamper som overføres fra Stangneshallen i helga. Harstads spillende trener er Joakim Dahl Haraldsen, som har vært med på å vinne de fleste av TSIs 32 siste seriekamper før han kom hjem til grønntrøyene i sørfylket.

– Vi vet hvor gode de er. Jeg ser likevel for meg at vi har en mulighet, men det blir tøft. TSI er favoritter på grunn av bredde i troppen, flere folk og mer konkurranse på trening og generelt gode håndballspillere, sier Dahl Haraldsen.

– Vi går til hver kamp for å vinne, og kan bryte seiersrekka deres. Det handler om å stå hardt i forsvar med vår tunge forsvarsrekke, samt at vi har enkeltspillere som kan bli avgjørende. For eksempel Daniel Nyland offensivt eller keeper Chris Selnæss. Når han bestemmer seg og har dagen, er ingen målvakter i Nord-Norge bedre, mener Dahl Haraldsen, som gleder seg til å se klubbenes kvinnelag i kamp.

– Det blir krig ganger to med fire lag som alle ønsker full pott, sier Harstads spillende trener.