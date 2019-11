Hvem syns du bør vinne?

sport

Prisen er delt ut 36 ganger tidligere. Du kan påvirke hvem som går seirende ut i år, og som skal tildes 50.000 kroner, krystallvase, blomster og diplom.

Juryen jakter på kandidater til årets pris, som skal deles ut ved juletider. Line Isaksen i Harstad Sparebank, sjefredaktør Kjell Rune Henriksen i Harstad Tidende og leder Knut Bjørklund i Troms idrettskrets skal velge ut finalistene, som vil bli presentert i Harstad Tidende og på ht.no, og etter hvert skal juryen kåre vinneren.

Faglig avgjørelse

Prisen gikk tilbake til røttene i fjor etter å ha vært avgjort med avstemming blant publikum alene i de seks foregående årene, og før den tid i samspill mellom jury og publikum.

– Jeg blir ikke god alene. Mange er med og vil bidra Hilde Aders er vinner av idrettsprisen for 2018. I takketalen snakket hun ikke om egen innsats, men hva alle andre har gjort for at hun skal lykkes.

– Om du kommer fra et lite eller stort miljø, skal muligheten for å vinne være like god. Det er ikke alltid like lett å sikre ved avstemminger. Derfor ønsker vi å vektlegge en faglig avgjørelse i stedet for mobilisering og bruk av penger. Vi oppfordrer publikum til å påvirke gjennom en god begrunnelse av din favorittkandidat, sier juryen.

Lenke til denne artikkelen blir lagt på Facebook-siden til Harstad Tidende. Her kan du i kommentarfeltet legge inn ditt forslag med begrunnelse. Det kan også sendes inn på e-post til sporten@ht.no.

Dette vektlegges

Idrettsprisen skal være høythengende. Juryen har en rekke ganger påpekt at det skal noe mer til enn en tredjeplass i et kretsmesterskap. Også prestasjoner over tid blir vektlagt.

– Regionen får stadig fram utøvere som hevder seg både nasjonalt og noen også internasjonalt. Vi skal kåre utøverne som står bak de store prestasjonene. Samtidig ser vi på fremadstormende og lovende utøvere. Sunn idrett og gode holdninger hører med i totalbildet, sier juryen.

Isaksen, Henriksen og Bjørklund er klar på at idrettsprisen har blitt en viktig tildeling på tampen av hvert år.

– Det er fantastisk å kunne engasjere regionen, både Sør-Troms og Nordre-Nordland, ja, faktisk lesere verden rundt som følger ht.no, i prosessen med å finne en verdige vinner. Det er mye man kan gjøre med 50.000 kroner. Det er også meningen med prisen at den skal motivere til videre satsing.

Fjorårsvinner Hilde Aders har videreført sin satsing på maratonløping etter fjorårets tildeling, og flyttet i høst til Oslo for å kunne videreutvikle seg som utøver og ta steg mot nye rekorder.

Fakta