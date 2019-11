– Dyrk gnisten og gleden

sport

Det sier landslagskaptein og Tunet-spiller, Ole Mossin Olesen, når han blir bedt om å komme med oppskriften for hvordan man virkelig skal lykkes på toppnivå innenfor idretten.

– Det er ikke noe i veien for at det kan komme opp nordnorske landslagsspillere. Men det handler om å vise lidensekap for det man driver med, vise den nødvendige treningsviljen, og ellers ha det veldig gøy på veien, svarer Mossin Olesen om hvordan han mener at man kan lykkes på toppnivået.

– Det har vel vært en nordnorsk spiller på det norske landslaget til nå. Likevel er det ingen umulighet at det skjer i framtida. Deres egen spiller, Rune Johansen, var ikke så veldig langt unna å klare dette, sier Mossin Olesen om spilleren som la opp før årets sesong.

Forsøkte å stoppe Norges beste elitelag Det ble en særdeles tøff oppgave for innebandyguttene. Suverene Greåker var nådeløst effektive, og skåret 14 ganger mot et hardt arbeidende hjemmelag.

Aldersbestemt trening

31-åringen står på andre banehalvdel lørdag når Tunet gjester Harstadhallen til elitekamp. Men før det ville gjerne han og Tunet-trener, Christer Rönmark gjeste innebandyklubbens aldersbestemte trening torsdag kveld.

– Vi håper jo på å være med å inspirere de unge spillerne til å fortsette å spille innebandy. Ingenting er som å se unge jenter og gutter spille innebandy, sier Mossum Olesen.

De to Tunet-profilene er klare på hvorfor de mer enn gjerne bidrar til trening av barn og ungdommer i øyeblikket.

– Å bidra til de aldersbestemtes rekker er fantastisk. Og innebandyfamilien er ikke større enn at man mer enn gjerne hjelper til med å bidra til andres treninger, sier duoen.

– Ingenting hadde vært bedre enn at idretten fikk skikkelig grobunn i Harstad, og ble en skikkelig stor idrett her, sier Mossum Olesen.

På andre året

Dette er ikke første gang at landslagskapteinen er til stede og leder en aldersbestemt trening. Det samme skjedde i fjor. Og aldersbestemt trener, Ketil Thomassen, er glad over å ha en såpass merittert innebandyspiller som Olesen på trening.

–Han er på besøk her med jevne mellomrom i forbindelse med sin jobb. Sist gang trente han juniorer- A-lagsspillere og andrelagsspillere på ei fellestrening. Nå var det de unge som skulle få stifte bekjentskap med landslagskapteinen, sier Thomassen.

Dette er ikke noe som innebandyklubben på noen måte har hatt utfordringer med å få i stand.

– Ole har derimot mast på oss fordi han gjerne ville komme for å ta del i våre treninger. Det er jo ikke akkurat noe som vi er vant til, humrer Thomassen, mens Mossin Olesen og Rönmark er i full gang med å kjøre sitt treningsopplegg.

Innebandytreneren er ikke i tvil om at dette er med på å skape entusiasme blant de unge innebandyspillerne.

– Det er jo ikke hver dag at man har en landslagskaptein på aldersbestemt trening. Det første jeg merket da de kom var at det var helt stille i salen. De unge har nok litt ærefrykt over at en så stor profil inntar våre treninger. Så tror jeg også at de unge spillerne får et skikkelig påfyll av motivasjon til å fortsette å spille innebandy, sier Thomassen.