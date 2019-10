Slik skapes idrettsglede for flest mulig

sport

Styreleder Rigmor Hansen Aarrestad og daglig leder Kjell Arvid Andersen bekrefter at Harstad Idrettsråd jobber videre med to spor, som følge av vedtakene på årsmøtet i vår, anleggsprosjektet «Idrettsbyen Harstad» og signalene fra de folkevalgte på idrettspolitisk møte før valget.

Plass til alt

Harstad kommune har en intensjonsavtale med fylkeskommunen om å bidra med en idrettshall i tilknytning til en ny videregående skole i Seljestadfjæra sør for Kaarbøkvarteret. Mens den tidligere ledelsen i idrettsrådet mente en flerbrukshall her blir for smått sett opp mot idrettens uttrykte behov og ambisjoner, vil dagens styre prøve å få mest mulig til gjennom dialog og samarbeid.

– Vi har et godt samarbeid med kommunen regulert gjennom en avtale, og vi blir tatt med på råd og er involvert i planprosesser. Mens fylkeskommunen får si noe om eget behov for kroppsøvingsfaget, er idrettsrådet opptatt av idrettens behov, sier Hansen Aarrestad.

Hun sier hva rådet prøver å påvirke i tilknytning til halletableringen.

– Vi mener turn har trent under vanskelig forhold lenge, behovet for areal er prekært. Turn kan ikke vente så mye lenger. En ny hall ved skolen blir viktig slik at turn kan få gode trenings- og konkurransevilkår.

– Kampsportflater må også bli en del av hallen, og vi har i samarbeid med idrettskonsulenten sett muligheter for å gi tilbud til 15-16 ulike idretter i en ny flerbrukshall. Det kan være alle typer ballspill, turn, kampsport, dans, drill, paraidretter, bueskyting, bordtennis med mer.

– Dessuten argumenterer vi bredt for en 200 meter lang løpebane delvis på et eget plan. I tillegg til å være en treningsarena for friidrett spesielt, vil den også være fin til paraidrettene som rullestolløp og racerunning. Vi vet også at løpeinteressen generelt er stor, og vi har en lang, glatt og kald vinter. Dessuten kommer den kroppsøvingstimer på skolen til gode, sier Hansen Aarrestad.

Utreder isanlegg

Parallelt med prosessen for å påvirke innholdet i en flerbrukshall, har styret i idrettsrådet besluttet å endre på sammensetningen av anleggsutvalget. Et konstituerende møte ble avholdt sist torsdag. Det nye utvalget skal ivareta isidrettene, og består av Ludvig Forthun fra ishockeyklubben, Ole Andreas Andreassen fra skøyteklubben og Odd Magne Utnes fra idrettsrådsstyret med Kjell Arvid Andersen som sekretær.

Mandatet er tydelig.

– Vi håper at det kan bli bygget et isanlegg i Harstad, som gjør at vi kan utvide sesongen fra 1-2 måneder til 4-5 måneder. På den måten kan vi unngå at utøvere må reise til Inzell eller Bjugn for å trene, sier Andersen.

Utvalget er såkalt hurtigarbeidende, og skal i begynnelsen av 2020 legge fram et forslag for styret i rådet. Anlegget skal tilfredsstille både lengdeløp, kortbaneløp, ishockey og kanskje også flere isidretter.

– Utvalget rapporterer kun til idrettsrådets styre, som tar ei beslutning om saken skal oversendes kommunen for politisk behandling eller om den må utredes videre hos oss, sier Andersen.

Både ishockeyklubben og skøyteklubben har skisser til mulige løsninger. Hansen Aarrestad er spent på hva utvalget kommer fram til.

– Forhåpentlig kan styret slutte seg til utvalgets konklusjoner og forslag slik at vi kan spille inn en sak for politisk behandling og vedtak allerede våren 2020, sier hun.