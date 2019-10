sport

Harstad fikk en pangstart på sesongen for sine seniorlag med seier 41-29 for kvinnelaget i kamp mot Bardu, og seier 38-22 for 3.-divisjonslaget for menn i kampen mot Bardu/Bardufoss/Sørreisa.

Denne helga spiller begge lagene to kamper hver mot henholdsvis TSI og TSI 2. Disse ser du direkte på ht.no.

Sendeskjema

(klikk på link for å komme til sendinga)

Lørdag 15.30 Harstad-TSI (3.-divisjon menn)

Lørdag 17.30 Harstad-TSI (3.-divisjon kvinner)

Søndag 12.15 Harstad-TSI 2 (3.-divisjon kvinner)

Søndag 14.00 Harstad-TSI 2 (3.-divisjon menn)