– Nå kan politikerne vise at de setter pris på dugnadsånden

sport

I juni arrangerte Harstad Idrettsråd en debatt med representanter fra samtlige partier.

– Nå har valget vært, og vi vil minne om hva politikerne sa i debatten om hvilke prioriteringer de syns er viktige for at anleggssituasjonen i Harstad skal bli bedre. Alle partier støttet en ny og god flerbrukshall, og noen partier var også opptatt av isidrettene, sier styreleder Rigmor Hansen Aarrestad i idrettsrådet.

Idrettsrådets anleggsambisjoner: Slik skapes idrettsglede for flest mulig Idrettsrådet vil kjempe for å få plass til 14-15 idretter i en ny flerbrukshall, samt gi isidrettene tre ganger lengre sesong.

Øverst på prioriteringslista i prosjektet «Idrettsbyen Harstad» er tre anlegg. Det ene er en flerbrukshall tilrettelagt for både turn og kampsporter, samt en løpebane. De øvrige er kunstfrossen skøytebane og ishockeyhall. På kort sikt ser det ut til at de to sistnevnte blir slått sammen i et felles isanleggsprosjekt.

– Jeg håper politikerne står ved sine uttalelser båe om flerbrukshall og isidretter, og spiller på lag med idretten for et anleggsløft i Harstad. På den måten, gjennom handling og vedtak, vil politikerne vise at de setter pris på all dugnad som skjer i Harstad-idretten, sier Hansen Aarrestad.

Dette er anlegget lokalpolitikerne vil investere i – Vi spurte om hvilket idrettsanlegg som skal prioriteres å utvikle i Harstad. Og vi fikk svar.

Hun påpeker at det er flere positive aspekter ved å realisere både en flerbrukshall – med innhold etter idrettens behov – og et isanlegg.

– Det vil åpenbart være positivt for idretten, samtidig som det vil gjøre Harstad til en god by å leve et aktivt liv i, både for barn og voksne. På sikt kan det føre til ei positiv befolkningsutvikling.

– Et godt idrettstilbud vil dessuten spare samfunnet for mange kostnader knyttet til livsstilsutfordringer.

– Vi tenker også at gjennomføring av anleggsplanen til idrettsrådet vil utvide mulighetene for å trekke flere store arrangementer til Harstad. Det vil være en fest både for idretten og mange andre aktører i Harstad, sier Hansen Aarrestad.

Øvrige prioriterte prosjekter er sti- og turløypenett i Harstad-marka, oppgradering av Kilbotn skistadion til internasjonalt nivå, samt en fornyelse av idrettsanleggene i tilknytning til Harstad stadion.