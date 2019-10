sport

Det sier HILs frittalende assistenttrener i 2019-sesongen, Thomas Bergland, om situasjonen på trening og i kamp under HILs 2019-sesong.

– Vi har enkeltspillere som er seriøse og som legger ned den nødvendige innsatsen for å bidra til egen utvikling og til lagets beste. Men når man ser at dette er unntaket i stedet for regelen, sier det noe om at det dreier seg om en innarbeidet ukultur blant spillerne i a-stallen, mener Bergland.