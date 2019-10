Nye gulljenter

sport

Det var en stor og tøff pokalkonkurranse i Narvik med 10 påmeldte nordnorske foreninger, som deltok med hele 101 tropper.

Harstads juniorjenter vant gull i trampett i tillegg til bronsemedalje i tumbling. Harstad fikk også med seg et sølv for rekruttlaget i trampett, samt bronse for mix junior i både trampett og tumbling.