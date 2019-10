Elin tok Kurts krasjkurs i pausen

sport

Det var nok spørsmålet som gikk gjennom hodet til trener Monica Lindstrøm etter at lagets eneste målvakt, Karoline Langmo, ble utvist for farefullt spill minuttet før pause under HHK-kvinnenes serieåpning mot Bardu i Stangneshallen. I utgangspunktet hadde hun ingen naturlige valg som erstatter til målvakten da hun fikk marsjordre. For Harstad, som var godt på vei mot seier i sesongpremièren, rakk veteranen på streken, Elin Westvik, ansvar og rakk opp hånda. Hun kunne påta seg å stoppe Bardu resten av kampen.

– Jeg har tidligere stått i mål på fotballbanen for mange år siden. Men håndballmålvakt hadde jeg ingen erfaring med, sier Westvik.