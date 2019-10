Kritiske til treningskulturen

sport

Det sier Marcus Ursin Ingebrigtsen (30) etter at han har avsluttet karrieren på Harstad stadion. Når stopperkjempen skulle takkes av, hadde han nok håpet på en litt annen sorti. For 1-5-tapet mot Finnsnes var like beksvart som sesongen har vært som helhet. Det meste gikk nemlig galt i oppgjøret, hvor gjestene jaktet på seriemesterskapet, mens Harstad kun jaktet på en verdig avskjed med 3.-divisjon, avdeling 6. Det skjedde ikke, før 4.-divisjon er neste sesongs fasit.

– Det er trist at det ender sånn i siste kamp. Laget er ikke på stasjonen i det hele tatt. Vi leverer en kamp hvor alt bare er dødt. Uansett er det vemodig å gå ut på banen for siste gang. Jeg har brukt 20 år i denne klubben. Da er det vemodig å sette karrierestopp, sier Ursin Ingebrigtsen.