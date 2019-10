– Byen må løfte i flokk

sport

Det mener banksjef i Sparebank 1 Nord-Norge, Mona Slåtto Olsen. Hun representerer en av HILs tre hovedsponsorer gjennom 2019-sesongen. Lørdag kunne hun registrere at laget, som støttes økonomisk med betydelige summer fra deres lommebok, rykker ned i stedet for opp denne sesongen.

– Dette er trist. Vi registrerer jo at det er et godt stykke mellom ambisjonene før sesongen og utfallet som det endte med. Samtidig vet vi også at det er nedlagt et godt arbeid med å få orden på økonomien, sier Slåtto Olsen om HILs sesong, som endte med nedrykk.