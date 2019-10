HIL-lederen: – Må ta samling i bånn

sport

Før lørdagens borteoppgjør mot Fløya er skriften på veggen klar for HILs del. Om de ikke vil kjempe om plassen med Ull/Kisa 2 på målforskjell, så er det kun seier som er godt nok på Fløyabanen i Tromsø. Samtidig som HIL helst er nødt til å hente hjem to trepoengere i kampene mot opprykksjagende Fløya og Finnsnes, er kampen om å berge plassen over om Ull/Kisa 2 eller TIL 2 vinner en av sine to gjenstående kamper.

– Det er fortsatt håp i hengende snøre. Men vi har allerede en plan a og en plan b, sier Bornø.