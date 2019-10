HIL før skjebnekampen: – Skal kjempe helt inn

sport

HILs assistent, Thomas Bergland (bildet) , kan berette følgende om HILs mannskap dagen før den viktige kampen mot Fløya.

– Vi reiser til Tromsø dagen før for å få en best mulig oppkjøring mot lørdagens kamp. Det gjør vi uten Marchus Kajander, som pådro seg en lyskestrekk i vår siste kamp.

HIL-lederen: – Må ta samling i bånn Trygve Bornø leder en klubb som har planlagt med to ulike scenario for framtidas HIL.

Så er også Predrag Milakovic et usikkerhetsmoment. Han må testes under oppvarmingen, før han eventuelt kan klareres for kamp, sier Bergland. Han mener også at laget er klar for oppgaven som venter dem, hvor kun seier strengt tatt er godt nok.

Se kampen direkte på HT lørdag klokken 13:

– Vi har kjent på situasjonen ganske lenge, og er klar for å ta krigen som nå kommer over de neste to helgene, sier Bergland.