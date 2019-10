Trenger 1 million kroner ekstra fra næringslivet etter opprykket

sport

Kåre Thomassen er nestleder i styret og økonomiansvarlig for den ferske 3.-divisjonsklubben i fotball. Han sier styret er inneforstått med løftet de står overfor.

– I år hadde vi et budsjett for a-laget på cirka 500.000 kroner. Vi mener det er behov for 1 million kroner mer i sponsorinntekter når a-laget skal spille på nasjonalt nivå, sier Thomassen.