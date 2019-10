Må ta minst en sesong til i 5.-divisjon

sport

Medkila røk 0-5 for Hardhaus på bortebane lørdag. Spillende trener Nikica Kosutic hadde en plan for å få til et sterkt comeback, men den falt i fisk allerede i første omgang av returoppgjøret onsdag kveld. Kampen ble sendt direkte på ht.no og kan ses i opptak her!

Medkila tapte 2-3 og 2-8 totalt, og Hardhaus er kvalifisert for 4.-divisjon i 2020.