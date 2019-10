- Godt arbeid gir resultater

sport

HIL-trener Jostein Kajander hilser SOIF velkommen til 3.-divisjon. Selv kjemper HIL for å unngå nedrykk fra divisjonen slik at det ikke blir et rent plassbytte med SOIF.

– Vi fortsetter som om vi er i 3.-divisjon i 2020 inntil det motsatte er bevist, og vi har oppriktig tro på at vi skal klare å berge plassen. Derfor ser vi fram til å spille kamper mot SOIF på nasjonalt nivå neste sesong, sier Kajander.