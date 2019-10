Dom etter omdiskutert rødt kort: Utestengt i kvalik søndag

I et rettssystem skal tvil komme tiltalte til gode. Det gjelder åpenbart ikke i fotball

Madsen fikk direkte rødt kort på overtid i serieavslutningen til SOIF mot Landsås lørdag. Han handset cirka 25–30 meter fra eget mål. Klubben varslet umiddelbart protest, og la ved videobevis for å få frikjent spilleren. SOIF kom til kort. Tirsdag ble det klart at Madsen er utestengt i den første kvalifiseringskampen mot Rana for opprykk til nasjonal liga. Kampen spilles på Evenskjer søndag.

Savner rettsprinsipp

– En kamps karantene, bekrefter Daniel Kvile, daglig leder i Hålogaland Fotballkrets.