Protesterer på rødt kort til forsvarsbauta

Skånland OIF slo Landsås 5-3 på bortebane lørdag ettermiddag. Det skulle gi all grunn til feiring av et vellykket seriespill i 4.-divisjon, men det ble skår i gleden. Ikke bare ett, men to.

Først røk Lasse Østnes Pedersen ut med rødt kort. I det 57. minutt fikk han sitt andre gule for dagen, begge for sene taklinger. På overtid så midtstopper Sigurd Madsen rødt.