Sju kamper har kapteinen stått over på grunn av karantener eller jobb. Fem har endt med tap for HIL. Det eneste poenget kom mot Lillestrøm 2 på bortebane. Med Ursin Ingebrigtsen er poengsnittet 1,5. Uten er det 0,14.

– Bare ett poeng i kampene jeg var ute, ja, Det har jeg ikke tenkt på, og det har heller ingen betydning. Ingen tall er til HILs fordel. Poenget er ikke antall poeng med eller uten meg, men at vi har tatt for få poeng og ligger under nedrykksstreken, sier Ursin Ingebrigtsen.