Astrid debuterte på landslaget som 17-åring. Nå hjelper hun Tromsøs nye elitelag mot toppen

sport

Harstadværingen Strandbu er blitt en av landets mektigste idrettskvinner. Årsaken er at hun tidligere i år ble valgt inn som styremedlem i Norges idrettsforbund for fire år. Det kommer på toppen av det tidkrevende vervet som styreleder i TIL Holding AS, nestleder i Tromsø Idrettslag, samt hennes sivile jobb på universitetet.

Lørdag ettermiddag var hun imidlertid å se i Tromsøhallen som lagleder for BK Tromsøs kvinnelag, som spilte sin første kamp i eliteserien etter opprykket i vår. Et oppgjør som endte med 1–3-tap for BK Tromsø, som representerer byen på toppnivå for første gang siden 2010.