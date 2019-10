Harstadværing med ny eliteseriekontrakt: – Jeg er veldig fornøyd

sport

Harstadværingen ble hentet til eliteserieklubben fra naboen Tromsdalen i vinter. Da skrev han under for ett år. Denne ble utvidet med to sesonger til torsdag.

– Den nye kontrakten, som vi nå har blitt enige, om henger sammen med den første kontrakten og de forutsetningene som lå i den. Anders har innfridd de forutsetningene og vi har blitt enige om en ny toårsavtale, sier sportssjef Svein-Morten Johansen i en pressemelding.

– Anders tar steg når han blir utfordret og er en spiller som vi tror kommer til å utvikle seg videre i TIL. Han har allerede kommet langt på den korte tiden han har vært her, legger han til.

Gir trygghet

Forsvarsspilleren, som startet karrieren i Medkila og gikk gradene via HIL, Finnsnes og Tromsdalen, er naturligvis fornøyd med å få to nye år i TIL.

– Jeg er veldig fornøyd med å få fortsette etter å ha hatt et flott første år i klubben. Det er mye bra på gang og jeg er glad for jeg får være en del av det. Det var lett å komme inn i gruppa her og det gikk greit allerede fra første dag, så har relasjonene bare utviklet seg i en veldig god retning. Forhåpentligvis klarer vi å få litt avkastning på banen også utover høsten, sier Jenssen.

– Jeg har hele tiden ment at jeg har nivået inne, men det er godt å få det bekreftet gjennom en ny kontakt.

– En toårskontrakt gir meg mer trygghet og forutsigbarhet og det gjør at man kan fortsette å satse, legger han til.

Tilbake fra skade

Jenssen var på banen i 14 av de 16 første kampene i eliteserien, og startet i samtlige, før han pådro seg en skade. Nå er han tilbake og aktuell for kampen mot Kristiansund søndag. Han har testet kampformen for rekruttlaget i 3.-divisjon i kamper mot gammelklubben HIL (tap 1-4) og mot Ullensaker/Kisa 2 (1-1) i siste halvdel av september.

– Det er veldig deilig at man føler at man kan bidra igjen, for det har vært et langt avbrekk. Jeg har jobbet hardt for å komme tilbake og jeg ser virkelig fram til å få spille igjen, sier 25-åringen.

TIL kjemper en hard kamp om å overleve og er på trygg plass syv kamper før slutt.

– Det er ikke der vi ønsker å være. Det handler om stå sammen og ikke begynne å peke fingre mot noen. Jobber vi hardt videre slik vi har gjort, så kommer det til å belønne seg, det er jeg helt sikker på, sier Jenssen i pressemeldingen fra TIL.