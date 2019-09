sport

Medkila tapte 0-5 for serieleder Fløya forrige helg. Søndag venter enda et topplag. Da kommer Øvrevoll Hosle på besøk til Harstad stadion. Kampen ser du direkte her klokka 13 søndag.

– Øvrevoll Hosle er et av de beste lagene i 1.-divisjon sammen med Fløya og Amazon Grimstad. Det blir en tøff kamp. Jeg tror den blir jevn, det trodde jeg også da vi skulle spille mot Fløya, men denne gang skal vi prestere slik at det kun vil være små marginer som avgjør, sier Haugenes.