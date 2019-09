– Måtte rette opp et dårlig inntrykk

sport

Hignett sørget for ledelsen etter en times spill, og Andrea Pålsdatter Hunstad fastsatte resultatet til 2-0 for Medkila over Øvrevoll Hosle fem minutter senere. Kampens er du i opptak her!

Det kunne blitt mye mer. Medkila spilte en av sine beste kamper på lang tid, holdt nullen og skapte enormt med målsjanser mot ett av 1.-divisjons beste bortelag.