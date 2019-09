sport

Det sier Per Jørgensen om Totonors konstituerte daglige leder og sportssjef, June Reyes. Han mener at den massive jobben som blir utført av Totonors sjef, både innenfor sport og som daglig leder, er et meget viktig bidrag til nordnorsk travsport.

– Jeg er rett og slett søkkimponert over jobben June har utført. Den arbeidsmengden som hun har utført for Totonor er bare en vanvittig inspirasjon for oss andre å være en del av, sier Jørgensen om sin sjef.