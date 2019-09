Harstads eliteseriekamp søndag må flyttes på grunn av jordras

sport

Et jordras i nærheten av Lihallen i Nittedal har ført til at kommunen inntil videre har stengt hallen for all aktivitet.

Dette påvirker blant annet to eliteseriekamper i innebandy kommende helg. Både Gjelleråsen mot Slevik lørdag og Gjelleråsen mot Harstad søndag må flyttes over fylkesgrensa fra Akershus til Oslo. Kampene er satt opp i Rommenhallen, som er hjemmebanen til elitekonkurrent Sveiva.