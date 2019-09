sport

Fjellgeita er et motbakkeløp, som er 3,6 kilometer langt og har målgang 607 meter over havet på Sørvikfjellet. Martin Granild var første konkurranseutøver til topps søndag. Det ble bokstavelig talt et vinnerløp med sting, og Granild fikk tiden 28.03.

Hilde Klæbo Ingebrigtsen ble tatt imot på tiden 28.13 som beste kvinne og løpets nest raskeste utøver uansett kjønn. Det var for øvrig tre sekunder raskere enn bestenoteringen for kvinner, som Julie Haabeth Brox hadde med tiden 28.16 fra i fjor.