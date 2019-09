Den viktige familieduellen

sport

Tremenningene Ole-Martin Haukebøe (8), Ludvik Haukebøe (8) og David Haukebøe (8) er født kun med tre ukers mellomrom. De har alltid hatt et nært forhold til hverandre, og går godt sammen. Men når det kommer til fotball, blir det hele en litt annen skål. For mens Ole-Martin og Ludvik drar på seg den røde Sandtorg-trøya når de er kampklare, er David derimot klar på at det er Landsås stripede trøye som gjelder.

Duket for duell

Derfor er det også veldig spesielt for de tre jevngamle guttene når det er duket for rivalkamp dem i mellom. Tidligere i sommer var de for første gang klar til kamp mot hverandre i seriespillet. Og lørdag var det igjen dekket på for ny duell når Landsås og Sandtorg barket sammen da Medkila IL arrangerte sin høstturnering.