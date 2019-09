Skånlands parademarsj

sport

Fotballfeberen i Skånland er nemlig i ferd med å nå nye høyder etter at høstsesongen etter hvert har blitt en eneste lang parademarsj for klubben. Etter at Sortland sto på andre banehalvdel i oppgjøret, kom etter hvert klasseforskjellen mellom lagene til syne i Skånland idrettspark lørdag ettermiddag.

Teori

For skånlendingene betød lørdagens seier at det kun er teori som kan fravriste laget seieren i årets 4.-divisjon. Laget har fire matchballer på å være helt sikre på å bli seriemestere i 4.-divisjon. Gjør de ikke det, må fortsatt de nærmeste konkurrentene vinne samtlige kamper for at det ikke skal bli skånlendingene som hever trofeet i år. Derfor kan man trygt si at det nå er teori som skiller laget fra å heve trofeet som seriemester.