Slått av landslagsløper – leder cup suverent

Tovås har vist muskler nasjonalt med snø under skiene, og ble i fjor historisk da hun ble første lokale jente til å ta steget til topps i et norgescuprenn.

Stort forsprang

I sommer rykket hun opp til den eldste juniorklassen, og skal for første gang konkurrere både med jevnaldrende og ett år eldre utøvere.

Rulleskicupen forteller at Tovås har gjort et solid arbeid for å forberede seg til en tøff sesong.

Når to renn gjenstår, det første i Nordreisa til helga, leder Tovås 19/20-årsklassen med 260 poeng etter én seier og to andreplasser så langt. Tovås er 80 poeng foran Lisa Valnes fra Bardufoss.

Sist helg ble Tovås slått med 46 sekunder av Ingrid Andrea Gulbrandsen, som sist vinter ble norgesmester og ved sesongslutt ble tatt ut på landslag. Tovås viser god form i en tett klasse, og det knyttes spenning til hva hun kan utrette til vinteren. Klare konklusjoner er vanskelig å trekke da løperne stiller til konkurransene i rulleskicupen med vidt forskjellige utgangspunkt. Løperne er under ulike treningsregimer og opplegg fram mot vinteren.

Tre av tre

Lillesøster Katrine S. Tovås leder sammenlagt i 17-årsklassen, mens Eirik Mikkelsen fra Medkila er på andreplass i seniorklassen.

I 16-årsklassene er Medkila-duoen Nora Mikkelsen og Noah Nylund suverene med tre seirer hver av tre mulige så langt.

Rulleskicupen er en del av en helhetlig satsing i skikretsen, og skal gi utøverne i nord er tilbud mer likt det som finnes sørpå. Målet med satsingen er at flere junior- og seniorløpere skal nærme seg nasjonalt nivå. Relevante konkurranser også i løpet av sommer- og høstsesongen vil være svært positivt for sportslig utvikling både på kort og lang sikt, mener langrennskomiteen.