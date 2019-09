Robert jakter medaljer

sport

Sheath kom tilbake til Harstad med bronsemedalje etter at fjorårets utgave av Ungdomsmesterskapet var gjennomført. Da kom medaljen på 300 meter hekk for unggutten, som er et talent på de lengste sprintøvelsene. Og det er spesielt på langsprinten hvor han også må forsere hekker.

– Jeg legger ikke skjul på at jeg har forhåpninger om å ta med meg en medalje fra årets mesterskap. Sjansen er nok størst for at dette skjer på 300 meter hekk, sier Sheath om årets mesterskap, som blir arrangert på Jessheim.