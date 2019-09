Idrettspresident Kjøll: – Isanlegg må prioriteres

sport

For å kartlegge blant annet anleggssituasjonen i norsk idrett, sendte Norges idrettsforbund ut en undersøkelse til alle idrettsråd i forkant av Idrettstinget i mai. Resultatene fra den omfattende undersøkelsen er klare, melder forbundet.

Nesten 52 prosent av alle idrettsrådene ønsker seg nye idrettshaller. Øvrige anleggstyper som skiller seg ut på ønskelisten til idrettsrådene er fotballanlegg, rulleskianlegg, svømmeanlegg, turnanlegg og basishaller.

1,2 milliarder

Idrettspresident Berit Kjøll sier at hun er glad for at idrettsrådsundersøkelsen peker på mange av de samme målene i den nye anleggsstrategien (2019-2024) som ble vedtatt av Idrettsstyret 4. april 2019.

– Idrettsstyret har foreslått at det settes av 1,2 milliarder kroner av spillemidlene til et anleggspolitisk program, og at det i de neste seks årene skal bygges større trenings- og rekrutteringsanlegg, strategisk viktige anlegg for særforbund og idrettskretser og mesterskapsanlegg som ikke faller inn under nasjonalanleggsordningen, sier Kjøll i en pressemelding.

Flere isanlegg

Til tross for at nesten 60 prosent av idrettsrådene opplever anleggssituasjonen på isanlegg som svært dårlig, er det kun 8 prosent av idrettsrådene som svarer at de ønsker seg ishaller.

Kjøll sier det kan være flere årsaker til at idrettsråd ikke setter isanlegg høyere på prioriteringslista, men er likevel klar på at isanlegg må prioriteres sterkt i årene som kommer.

I Harstad har anleggsprosjektet «Idrettsbyen Harstad» i regi av idrettsrådet pekt på behovet lokalt. Isanlegg med innebygd arena for turn og kampsport var opprinnelig prioritert på topp. Etter en evaluering ble et gigantanlegg skrinlagt, og rådet prioriterer ishockeyhall, kunstisbane og flerbrukshall med turn og friidrett som tre likestilte prosjekter.