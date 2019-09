sport

– Vi kan ikke bare vise følelser og være forbannet etter kamp. Vi trenger mer galskap på banen. Der må det være 11 krigere som gir alt for tre poeng, sier sisteskansen etter at HIL tapte 1-4 på hjemmebane for bortesvake Ullensaker/Kisa 2 mandag kveld. Gjestene styrte kampen fra begynnelse til slutt, og vant fullt fortjent.

– Ingen tok ansvar

Trener Jostein Kajander er enig med Sulejmanovic.