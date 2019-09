sport

Skånland vant hele 12-2 over Ballstad søndag ettermiddag, og serielederen har et forsprang på fem poeng til tabelltoer Lofoten – med en kamp til gode og sjanse for å øke avstanden til åtte poeng.

– Det er opp til oss selv. Vi vinner divisjonen dersom vi gjør jobben. Fire av de siste seks kampene er på hjemmebane, og her har vi ikke tapt på to år, sier Heitmann.