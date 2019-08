Familien Lian fant sin felles lidenskap i Trondenes Skytterlag

sport

Det sier far Odd Lian og ser på sin sønn Lars og datter Kamilla Lian i Trondenes Skytterlag. Hos far og sønn har dette egentlig vært en felles lidenskap, som har knyttet dem sammen gjennom oppveksten og voksenlivet. Men i den siste tida har dette blitt en treenighet. For nå har også datter Kamilla inntatt skytebanen.

– Siden 1981 har min far vært en del av Trondenes Skytterlag. Derfor ble man med han rundt på stevner siden man var en neve stor. Da var det også slik at man fort fikk skyttersporten inn under huden. Siden den gangen har det også vært skyting som har vært min lidenskap gjennom alle år, sier eldstesønnen i familien, som i mange år har tatt lederansvaret i skytterlaget. Det har også ført til at det ikke har blitt så mye skyting på Lars den siste tida.